Военная хроника: необычная активность авиации НАТО фиксируется около Израиля

Необычная активность авиации НАТО фиксируется около Израиля, пишет Военная хроника. Как отмечается, там замечен высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk, который обычно ведёт разведку у берегов Крыма.

AP

© Baz Ratner

Беспилотный аппарат дежурит менее чем в 100 км от побережья Ливана. 21 ноября Соединённые Штаты продлили пребывание на востоке Средиземного моря своей ударной группы во главе с авианосцем Gerald R. Ford.