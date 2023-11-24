RT в Telegram
Подпишись

Военная хроника: необычная активность авиации НАТО фиксируется около Израиля

Короткая ссылка
Необычная активность авиации НАТО фиксируется около Израиля, пишет Военная хроника. Как отмечается, там замечен высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk, который обычно ведёт разведку у берегов Крыма.
Военная хроника: необычная активность авиации НАТО фиксируется около Израиля
  • AP
  • © Baz Ratner

Беспилотный аппарат дежурит менее чем в 100 км от побережья Ливана.

21 ноября Соединённые Штаты продлили пребывание на востоке Средиземного моря своей ударной группы во главе с авианосцем Gerald R. Ford.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить