Военная хроника: необычная активность авиации НАТО фиксируется около Израиля
Необычная активность авиации НАТО фиксируется около Израиля, пишет Военная хроника. Как отмечается, там замечен высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk, который обычно ведёт разведку у берегов Крыма.
- AP
- © Baz Ratner
Беспилотный аппарат дежурит менее чем в 100 км от побережья Ливана.
21 ноября Соединённые Штаты продлили пребывание на востоке Средиземного моря своей ударной группы во главе с авианосцем Gerald R. Ford.
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