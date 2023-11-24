Министр обороны Нидерландов опасается отказа новых властей от помощи Украине

Министерство обороны Нидерландов опасается, что новое правительства страны может прекратить поддержку Украины.

Об этом сказала и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Зарубежные коллеги министра обеспокоены тем, что победа крайне правой Партии свободы в Нидерландах может повлиять на конфликт на Украине, сообщает портал NL Times.

«Я надеюсь и ожидаю, что эта поддержка продолжится», — сказала Оллонгрен.

На выборах в парламент Нидерландов одержала уверенную победу крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса. Она завоевала 37 из 150 мандатов в новом составе нижней палаты генеральных штатов.

Партия свободы выступает за проведение референдума по выходу из ЕС, ужесточение миграционной политики и сокращение помощи Украине.