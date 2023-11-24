Министр обороны Нидерландов опасается отказа новых властей от помощи Украине
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Об этом сказала и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Зарубежные коллеги министра обеспокоены тем, что победа крайне правой Партии свободы в Нидерландах может повлиять на конфликт на Украине, сообщает портал NL Times.
«Я надеюсь и ожидаю, что эта поддержка продолжится», — сказала Оллонгрен.
На выборах в парламент Нидерландов одержала уверенную победу крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса. Она завоевала 37 из 150 мандатов в новом составе нижней палаты генеральных штатов.
Партия свободы выступает за проведение референдума по выходу из ЕС, ужесточение миграционной политики и сокращение помощи Украине.