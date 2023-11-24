Путин: некоторые западные системы ИИ игнорируют культуру и науку России
«Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы и генеративные модели работают зачастую весьма избирательно, ангажированно, не учитывают, а порой и просто игнорируют и отменяют российскую культуру», — сказал глава государства.
Так, алгоритм может «указать машине», что российской культуры и науки просто не существует, отметил Путин.
«Такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам», — цитирует его РИА Новости.
Монопольное доминирование подобных чужих разработок неприемлемо для Российской Федерации, подчеркнул он.
Президент призвал сделать юрисдикцию России одной из самых комфортных в мире для развития искусственного интеллекта.