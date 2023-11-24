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Путин: некоторые западные системы ИИ игнорируют культуру и науку России

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Некоторые западные системы искусственного интеллекта не учитывают и отменяют культуру России, отметил президент Владимир Путин на конференции Al Journey.

«Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы и генеративные модели работают зачастую весьма избирательно, ангажированно, не учитывают, а порой и просто игнорируют и отменяют российскую культуру», — сказал глава государства.

Так, алгоритм может «указать машине», что российской культуры и науки просто не существует, отметил Путин.

«Такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам», — цитирует его РИА Новости.

Монопольное доминирование подобных чужих разработок неприемлемо для Российской Федерации, подчеркнул он.

Президент призвал сделать юрисдикцию России одной из самых комфортных в мире для развития искусственного интеллекта.

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