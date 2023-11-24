Путин: юрисдикция России должна стать комфортной для развития ИИ
- РИА Новости
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Соответствующее заявление он сделал на конференции по искусственному интеллекту.
«Уважаемые друзья, мы будем и дальше стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта, для смелого поиска здесь необходимых всем решений», — цитирует его ТАСС.
Ранее Путин призвал использовать отечественные решения для создания безопасных технологий в сфере искусственного интеллекта.