RT в Telegram
Подпишись

Путин: юрисдикция России должна стать комфортной для развития ИИ

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин призвал сделать юрисдикцию России одной из самых комфортных в мире для развития искусственного интеллекта.
Путин: юрисдикция России должна стать комфортной для развития ИИ
  • РИА Новости
  • © Кристина Кормилицына

Соответствующее заявление он сделал на конференции по искусственному интеллекту.

«Уважаемые друзья, мы будем и дальше стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта, для смелого поиска здесь необходимых всем решений», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин призвал использовать отечественные решения для создания безопасных технологий в сфере искусственного интеллекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить