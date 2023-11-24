Путин: юрисдикция России должна стать комфортной для развития ИИ

Российский лидер Владимир Путин призвал сделать юрисдикцию России одной из самых комфортных в мире для развития искусственного интеллекта.

Соответствующее заявление он сделал на конференции по искусственному интеллекту.

«Уважаемые друзья, мы будем и дальше стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта, для смелого поиска здесь необходимых всем решений», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин призвал использовать отечественные решения для создания безопасных технологий в сфере искусственного интеллекта.