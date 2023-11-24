Мужчина из сектора Газа рассказал, что в очереди за хлебом там стоят часами

Отец девятилетней Марии, эвакуированный из сектора Газа вместе с семьёй, рассказал RT, что в очереди за хлебом приходилось стоять по несколько часов с 05:00.

Не менее тяжёлая ситуация была и с другими необходимыми вещами — всё было тяжело достать, подчеркнул он.

«Конечно, дети требовали всё как обычно. У меня дети яйца любят — первое время они были, потом подорожали очень сильно, а потом вообще их не осталось».

Эвакуированная из сектора Газа девятилетняя Мария отметила, что обстрелы сектора Газа со стороны израильских военных застали жителей за повседневными делами.

Девочка в беседе с RT отметила, что после этого семье приходилось проводить своё время на первом этаже дома. Такая мера была принята, чтобы дать домочадцам возможность оперативно покинуть дом в случае обрушения.