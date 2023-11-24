Мужчина из сектора Газа рассказал, что в очереди за хлебом там стоят часами
Не менее тяжёлая ситуация была и с другими необходимыми вещами — всё было тяжело достать, подчеркнул он.
«Конечно, дети требовали всё как обычно. У меня дети яйца любят — первое время они были, потом подорожали очень сильно, а потом вообще их не осталось».
Эвакуированная из сектора Газа девятилетняя Мария отметила, что обстрелы сектора Газа со стороны израильских военных застали жителей за повседневными делами.
Девочка в беседе с RT отметила, что после этого семье приходилось проводить своё время на первом этаже дома. Такая мера была принята, чтобы дать домочадцам возможность оперативно покинуть дом в случае обрушения.