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Спасённые из Газы девятилетняя Мария с мамой рассказали о первых обстрелах ЦАХАЛ

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Обстрелы сектора Газа со стороны израильских военных застали жителей за повседневными делами. Как рассказала эвакуированная из сектора Газа девятилетняя Мария, в тот момент, когда раздались первые выстрелы, она собиралась в школу.
Спасённые из Газы девятилетняя Мария с мамой рассказали о первых обстрелах ЦАХАЛ
  • AFP
  • © Jaafar ASHTIYEH

Девочка в беседе с RT отметила, что после этого семье приходилось проводить своё время на первом этаже дома. Такая мера была принята, чтобы дать домочадцам возможность оперативно покинуть дом в случае обрушения.

«Засыпали мы, конечно, с трудом. Все вместе. Дети рядышком, на одной кровати. Когда мы слышали эти громкие выстрелы, нам казалось, что даже на нашу крышу это были. Оказывается, что далеко были эти звуки. Но такое ощущение, что прямо вот-вот — и по нашему дому», — рассказала мать девочки.

Ранее сообщалось, что эвакуированная в Россию девочка не смогла сдержать эмоций, когда рассказывала о событиях в Газе.

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