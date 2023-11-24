Песков: в ОДКБ борются с вербовкой граждан в террористические организации

Операция «Наёмник» подразумевает совместную борьбу стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с вербовкой граждан в международные террористические организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, вербовщики пытаются вовлечь граждан стран — членов ОДКБ в участие в незаконных террористических группировках и формированиях в других регионах, а также в других странах мира.

«С этим совместно страны — члены ОДКБ борются, борются не первый день. [Была] подчёркнута политическая воля на продолжение этой работы», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее об операции «Наёмник» по борьбе с терроризмом на саммите ОДКБ рассказал президент России Владимир Путин.