Песков: в ОДКБ борются с вербовкой граждан в террористические организации
- РИА Новости
По словам Пескова, вербовщики пытаются вовлечь граждан стран — членов ОДКБ в участие в незаконных террористических группировках и формированиях в других регионах, а также в других странах мира.
«С этим совместно страны — члены ОДКБ борются, борются не первый день. [Была] подчёркнута политическая воля на продолжение этой работы», — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее об операции «Наёмник» по борьбе с терроризмом на саммите ОДКБ рассказал президент России Владимир Путин.