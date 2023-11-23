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Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции «Наёмник» по борьбе с терроризмом

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Российский лидер Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассказал о проведении операции «Наёмник» по борьбе с терроризмом.
Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции «Наёмник» по борьбе с терроризмом
  • РИА Новости

По словам главы государства, укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов.

Путин отметил, что продолжается проведение операции «Наёмник», которая направлена на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан стран организации для участия в деятельности международных террористических группировок.

Президент отмечал, что Россия и другие страны ОДКБ не приемлют терроризм в любых его проявлениях.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, системы безопасности противовоздушной обороны стран ОДКБ на текущий момент находятся в высокой степени готовности.

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