Правительство Румынии одобрило запрос Минобороны о закупке 200 ракет для ЗРК Patriot

Правительство Румынии одобрило на заседании запрос Министерства национальной обороны о начале формальностей по закупке ракет типа PAC-2 GEM-Т для ЗРК Patriot.

Об этом информирует ТАСС. Отмечается, что контракт по закупке будет выполняться начиная с 2024 года. Ранее сообщалось, что ФРГ начинает вывод своих систем ПВО Patriot из Польши.