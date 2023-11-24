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Правительство Румынии одобрило запрос Минобороны о закупке 200 ракет для ЗРК Patriot

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Правительство Румынии одобрило на заседании запрос Министерства национальной обороны о начале формальностей по закупке ракет типа PAC-2 GEM-Т для ЗРК Patriot. 

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что контракт по закупке будет выполняться начиная с 2024 года.

Ранее сообщалось, что ФРГ начинает вывод своих систем ПВО Patriot из Польши.

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