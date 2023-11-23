Киев потребовал разблокировать КПП на границе с Польшей после смерти водителя

Украина потребовала от властей Польши разблокировать движение на пограничном пункте пропуска после того, как умер уже второй водитель украинского грузовика, стоявший в очереди из-за забастовки польских перевозчиков.

Об этом сообщил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч.

«Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств», — сказал он.

6 ноября польские дальнобойщики перекрыли три погранпункта в знак протеста. Они требуют отменить решение о допуске на территорию Евросоюза украинских фур без специального разрешения. Из-за введённых льгот поток украинских грузовиков в ЕС вырос в несколько раз, а польские предприятия стали терять конкурентоспособность.

Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что украинская экономика потеряла свыше €400 млн в связи с блокировкой границы перевозчиками Польши.