Глава заксобрания Фолклендов заявил, что жители островов не хотят в Аргентину
- AP
По словам Полларда, в ситуации, когда новый президент Аргентины и его партия делают заявления по поводу суверенитета Фолклендских островов, нет ничего необычного.
«Мы, демократически избранные члены собрания, ясно заявляем, что возможность каких-либо дискуссий по поводу нашего суверенитета даже не подлежит обсуждению», — цитирует Полларда Daily Mail.
Ранее власти Великобритании отвергли план Милея по передаче Фолклендов Аргентине.