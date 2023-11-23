Глава заксобрания Фолклендов заявил, что жители островов не хотят в Аргентину

Жители Фолклендских островов не поддержали идею президента Аргентины Хавьера Милея о воссоединении с республикой. Как отметил председатель местного заксобрания Марк Поллард, они хотят, чтобы эта территория оставалась «в составе британской семьи».

По словам Полларда, в ситуации, когда новый президент Аргентины и его партия делают заявления по поводу суверенитета Фолклендских островов, нет ничего необычного.

«Мы, демократически избранные члены собрания, ясно заявляем, что возможность каких-либо дискуссий по поводу нашего суверенитета даже не подлежит обсуждению», — цитирует Полларда Daily Mail.

Ранее власти Великобритании отвергли план Милея по передаче Фолклендов Аргентине.