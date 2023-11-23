RT в Telegram
Подпишись

Глава заксобрания Фолклендов заявил, что жители островов не хотят в Аргентину

Короткая ссылка
Жители Фолклендских островов не поддержали идею президента Аргентины Хавьера Милея о воссоединении с республикой. Как отметил председатель местного заксобрания Марк Поллард, они хотят, чтобы эта территория оставалась «в составе британской семьи».
Глава заксобрания Фолклендов заявил, что жители островов не хотят в Аргентину
  • AP

По словам Полларда, в ситуации, когда новый президент Аргентины и его партия делают заявления по поводу суверенитета Фолклендских островов, нет ничего необычного.

«Мы, демократически избранные члены собрания, ясно заявляем, что возможность каких-либо дискуссий по поводу нашего суверенитета даже не подлежит обсуждению», — цитирует Полларда Daily Mail.

Ранее власти Великобритании отвергли план Милея по передаче Фолклендов Аргентине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить