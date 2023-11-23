Генсек: ОДКБ выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта
- AP
По его словам, отдельно вопрос ситуации на Ближнем Востоке не обсуждался, однако по этой теме всё равно происходил обмен мнениями.
«Организация Договора о коллективной безопасности однозначно выступает за прекращение огня в зоне конфликта и [поддерживает] начало мирного урегулирования», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости поиска новых решений по укреплению безопасности стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности.