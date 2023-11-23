Лукашенко призвал к поиску новых решений по укреплению безопасности стран ОДКБ
Об этом он сказал на заседании в узком составе в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
По его словам, в настоящий момент надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности организации как в мире в целом, так и в регионе.
«Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств», — отметил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии начался саммит ОДКБ.