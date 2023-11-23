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Лукашенко призвал к поиску новых решений по укреплению безопасности стран ОДКБ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости поиска новых решений по укреплению безопасности стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом он сказал на заседании в узком составе в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его словам, в настоящий момент надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности организации как в мире в целом, так и в регионе.

«Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств», — отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начался саммит ОДКБ.

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