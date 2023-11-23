Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к углублению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС.

«Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Конкретные шаги для этого определены в практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Токаев заявил о важности работы ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости поиска новых решений по укреплению безопасности стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности.