Frontex направит на границу Финляндии и России ещё 50 офицеров
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Кроме того, на границу направят дополнительное оборудование, например патрульные машины для поддержки деятельности пограничного контроля.
По данным агентства, подкрепление прибудет на место на будущей неделе. Первая группа офицеров приедет в Финляндию 29 ноября для расширения операции Frontex Terra 2023.
Ранее представитель ЕК заявил, что на восточных границах ЕС в настоящее время находятся 520 служащих, девять из них — на финской границе.