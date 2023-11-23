Frontex направит на границу Финляндии и России ещё 50 офицеров

Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex) собирается направить на границу России и Финляндии 50 дополнительных военнослужащих, об этом сказано в заявлении агентства.

Кроме того, на границу направят дополнительное оборудование, например патрульные машины для поддержки деятельности пограничного контроля.

По данным агентства, подкрепление прибудет на место на будущей неделе. Первая группа офицеров приедет в Финляндию 29 ноября для расширения операции Frontex Terra 2023.

Ранее представитель ЕК заявил, что на восточных границах ЕС в настоящее время находятся 520 служащих, девять из них — на финской границе.