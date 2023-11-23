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Frontex направит на границу Финляндии и России ещё 50 офицеров

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Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex) собирается направить на границу России и Финляндии 50 дополнительных военнослужащих, об этом сказано в заявлении агентства.
Frontex направит на границу Финляндии и России ещё 50 офицеров
  • Gettyimages.ru

Кроме того, на границу направят дополнительное оборудование, например патрульные машины для поддержки деятельности пограничного контроля.

По данным агентства, подкрепление прибудет на место на будущей неделе. Первая группа офицеров приедет в Финляндию 29 ноября для расширения операции Frontex Terra 2023.

Ранее представитель ЕК заявил, что на восточных границах ЕС в настоящее время находятся 520 служащих, девять из них — на финской границе.

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