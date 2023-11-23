Reuters: Турция не ратифицирует заявку Швеции о членстве до встречи в Брюсселе

Власти Турции известили НАТО, что не успеют ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс ко встрече глав министерств иностранных дел блока, которая пройдет 28—29 ноября в Брюсселе.

РИА Новости

Как сообщает агентство Reuters, ранее комиссия по иностранным делам турецкого парламента отложила голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО. По словам источника агентства, новый раунд дебатов по этому вопросу должен состояться 28 или 29 ноября. Однако окончательное решение ко встрече глав МИД блока принято не будет. Ранее глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон выступил с призывом ускорить вступление страны в НАТО.