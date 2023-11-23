RT в Telegram
Подпишись

Конгрессмен Кардин заявил об отчаянном положении Украины

Короткая ссылка
Глава комитета сената США по международным отношениям Бен Кардин заявил об отчаянном положении украинских властей.
Конгрессмен Кардин заявил об отчаянном положении Украины
  • AP

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу New Yorker.

По его словам, киевские власти не выживут без помощи США и им она нужна незамедлительно.

«Давайте признаем, что Украина в отчаянии и им нужна помощь незамедлительно», — заявил Кардин.

При этом он отметил, что Израилю помощь США не так критична, так как израильская сторона способна себя защитить.

Ранее глава Минфина США Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от американской помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить