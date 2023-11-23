Конгрессмен Кардин заявил об отчаянном положении Украины

Глава комитета сената США по международным отношениям Бен Кардин заявил об отчаянном положении украинских властей.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу New Yorker.

По его словам, киевские власти не выживут без помощи США и им она нужна незамедлительно.

«Давайте признаем, что Украина в отчаянии и им нужна помощь незамедлительно», — заявил Кардин.

При этом он отметил, что Израилю помощь США не так критична, так как израильская сторона способна себя защитить.

Ранее глава Минфина США Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от американской помощи.