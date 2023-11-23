Минздрав Газы прекратил координацию с ВОЗ по теме эвакуации раненых
- РИА Новости
Отмечается, что машины ВОЗ во время эвакуации из госпиталя «Аль-Шифа» были остановлены израильскими военными, директора медучреждения задержали.
В Минздраве Газы возложили ответственность за это на ООН.
«Министерство здравоохранения приняло решение о полном прекращении координации с ВОЗ до тех пор, пока она не предоставит нам отчёт о том, что произошло», — сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.
Ранее в Минздраве Газы заявили, что сотням тысяч перемещённых людей в заблокированном секторе Газа угрожают эпидемии.
Сами палестинцы, которые были вынуждены переселиться, рассказали RT, что «ситуация тяжёлая, крайне тяжёлая».