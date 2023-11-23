Армия Израиля атаковала с воздуха 300 военных целей боевиков в секторе Газа

Армия обороны Израиля за сутки нанесла авиаудары по 300 военным объектам радикалов в секторе Газа.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«За сутки ЦАХАЛ атаковал с воздуха 300 военных объектов террористической организации ХАМАС», — говорится в заявлении.

Уточняется, что были атакованы оперативные штабы, боевые туннели, склады и места производства взрывчатки, а также площадки для запуска противотанковых ракет.

Ранее стало известно, что израильские военные уничтожили на севере сектора Газа до 12 батальонов бойцов палестинского движения ХАМАС.