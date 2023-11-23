МИД Австрии: нельзя ставить Киев перед Балканами в переговорах о членстве в ЕС
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Об этом заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Financial Times.
По его словам, если Еврокомиссия будет рассматривать Западные Балканы «под лупой, а на Украину смотреть сквозь розовые очки», то это грозит «геостратегической катастрофой».
«Нельзя, чтобы одни группы двигались по полосе обгона, а другие — по дублёру», — заявил Шалленберг.
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.