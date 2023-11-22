Байден не приедет на инаугурацию Милея в Аргентину
- AP
Об этом сообщила будущий глава МИД страны Диана Мондино.
По её словам, по телефону Байден и Милей говорили об освобождении заложников в секторе Газа и о «производстве энергии и продуктов питания», которые Аргентина может поставлять миру.
«Байден извинился за то, что не сможет участвовать (в инаугурации Милея. — RT), потому что у него планируется (другая) поездка», — цитирует Мондино РИА Новости.
Как ранее отметили в Кремле, Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной.