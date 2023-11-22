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ОДКБ одобрила новую структуру Объединённого командования миротворческих сил

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Руководители министерств обороны стран — членов ОДКБ одобрили инициативу по улучшению составов воинских контингентов и формирований Сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования объединения.
ОДКБ одобрила новую структуру Объединённого командования миротворческих сил
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении Минобороны Белоруссии, опубликованном в Telegram.

«Одобрена новая структура Объединённого командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ, перечень полигонов и учебных центров, выделяемых государствами — членами ОДКБ для обеспечения формирования, подготовки и слаживания Коллективных миротворческих сил ОДКБ», — написало ведомство.

Кроме того, были согласованы рекомендации по обеспечению связи в группировках войск, а также по порядку передачи материальных средств между контингентами войск.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании советов глав МИД и МО стран ОДКБ.

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