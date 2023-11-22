HS: Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме северного «Райя-Йоосеппи»

Власти Финляндии закроют все КПП на границе с Россией, кроме самого северного — «Райя-Йоосеппи».

Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.

Как отмечается в материале, финское правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением самого северного пункта в муниципалитете Инари — «Райя-Йоосеппи».

Также уточняется, что об окончательном решении глава правительства Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен сообщат 22 ноября.

Как ранее заявила Рантанен, разработка новых ограничений на границе с Россией будет продолжена.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что российская сторона готова к работе с Финляндией для решения возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе.