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Захарова: отказ ФРГ в выплатах всем жителям блокадного Ленинграда неприемлем

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Отказ правительства Германии распространить гуманитарные выплаты на всех ленинградцев-блокадников неприемлем, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Сейчас такие выплаты получают только евреи.
Захарова: отказ ФРГ в выплатах всем жителям блокадного Ленинграда неприемлем
  • РИА Новости

Как отметила дипломат, Москва считает неубедительными оговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование этого вопроса путём выплат Германией репараций СССР по итогам Второй мировой войны.

«Не может в принципе быть никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и стремлением ныне здравствующих блокадников Ленинграда восстановить человеческую справедливость», — сказала Захарова.

В сентябре МИД России выступил с поддержкой призыва участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к Берлину распространить выплаты на всех блокадников вне зависимости от национальности и страны проживания.

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