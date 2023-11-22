Захарова: отказ ФРГ в выплатах всем жителям блокадного Ленинграда неприемлем

Отказ правительства Германии распространить гуманитарные выплаты на всех ленинградцев-блокадников неприемлем, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Сейчас такие выплаты получают только евреи.

Как отметила дипломат, Москва считает неубедительными оговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование этого вопроса путём выплат Германией репараций СССР по итогам Второй мировой войны.

«Не может в принципе быть никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и стремлением ныне здравствующих блокадников Ленинграда восстановить человеческую справедливость», — сказала Захарова.

В сентябре МИД России выступил с поддержкой призыва участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к Берлину распространить выплаты на всех блокадников вне зависимости от национальности и страны проживания.