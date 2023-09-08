МИД поддержал просьбу блокадников Ленинграда к ФРГ расширить программу выплат
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Об этом говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Отмечается, что 8 сентября было обнародовано открытое обращение участников обороны и жителей блокадного Ленинграда
«Полностью поддерживаем данное обращение. Считаем абсолютно неприемлемыми, нелогичными и негуманными подходы германских властей к этому вопросу, дискриминирующие блокадников по этническому признаку», — отметила она.
По словам Захаровой, российские и международные правозащитные организации должны поддержать обращение блокадников в адрес Берлина.
Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга наградят 60 тыс. блокадников почётным знаком к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.