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МИД поддержал просьбу блокадников Ленинграда к ФРГ расширить программу выплат

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МИД России выступил с поддержкой призыва участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к Берлину распространить выплаты на всех блокадников вне зависимости от национальности и страны проживания.
МИД поддержал просьбу блокадников Ленинграда к ФРГ расширить программу выплат
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Отмечается, что 8 сентября было обнародовано открытое обращение участников обороны и жителей блокадного Ленинграда 

«Полностью поддерживаем данное обращение. Считаем абсолютно неприемлемыми, нелогичными и негуманными подходы германских властей к этому вопросу, дискриминирующие блокадников по этническому признаку», — отметила она.

По словам Захаровой, российские и международные правозащитные организации должны поддержать обращение блокадников в адрес Берлина.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга наградят 60 тыс. блокадников почётным знаком к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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