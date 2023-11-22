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В братской могиле в Хан-Юнисе на юге сектора Газа похоронили 111 палестинцев

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Тела 111 палестинцев из северной части сектора Газа похоронили в братской могиле в Хан-Юнисе на юге анклава.
В братской могиле в Хан-Юнисе на юге сектора Газа похоронили 111 палестинцев
  • AP

Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что Армия обороны Израиля держала тела погибших палестинцев в медкомплексе «Аль-Шифа» в Газе и больнице «Бейт-Ханун».

Утром 22 ноября грузовики вывезли тела палестинцев из Газы и северной части анклава для захоронения на кладбище в Хан-Юнисе, сказано в материале.

20 ноября сообщалось, что число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов по анклаву превысило 13,3 тыс. человек.

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