МИД: недавние визиты политиков США в Киев призваны поумерить аппетиты Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что недавние визиты американских представителей в Киев призваны поумерить аппетиты Владимира Зеленского.

Как напомнила дипломат, за последнюю неделю Киев посетили глава Пентагона Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бёрнс и глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

«Судя по всему, эти визитёры из-за океана приехали поумерить аппетиты Зеленского и заодно потребовать от него отчёта о расходовании огромных средств», — сказала Захарова.

20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, чтобы встретиться с украинскими властями.

Позже Остин заявил, что у США нет для Киева «волшебной палочки» в конфликте с Россией.