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Медведев опубликовал анекдот про Финляндию на фоне ситуации на границе

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал анекдот, высмеивающий Хельсинки, на фоне осложнения ситуации на российско-финской границе.
Медведев опубликовал анекдот про Финляндию на фоне ситуации на границе
  • РИА Новости

Соответствующую запись он сделал на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Речь идёт о двух вымышленных персонажах, один из которых спрашивает второго, слышал ли он о том, что возле финского парламента установили подбитый русский танк.

«Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они всё равно вломились через нашу границу на велосипедах», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД Финляндии сообщили, что продолжат подготовку ограничений на границе с Россией.

В российском МИД заявили, что Россия выразила послу Финляндии Антти Хелантере протест в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на границе.

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