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Правительство Молдавии предложило продлить режим ЧП ещё на 30 дней

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Правительство Молдавии предложило парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране ещё на 30 дней.
Правительство Молдавии предложило продлить режим ЧП ещё на 30 дней
  • Gettyimages.ru

«Продлить режим ЧП на всей территории страны на 30 дней начиная с 1 декабря», — говорится в документе, который зачитал глава МВД республики Адриан Ефрос, пишет ТАСС.

По его словам, продление режима ЧП необходимо из-за сохраняющихся угроз национальной безопасности.

Ранее молдавская ассоциация «Сила фермеров» заявила в своих соцсетях о намерении аграриев Молдавии продолжить протесты в связи с запоздалостью решений Минсельхоза страны.

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