Песков: в Кремле положительно оценивают соглашение между Израилем и ХАМАС
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Положительно», — ответил он на соответствующий вопрос.
Песков отметил, что это первые хорошие новости из Газы за долгое время.
Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.
ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на деэскалацию конфликта.