Песков: в Кремле положительно оценивают соглашение между Израилем и ХАМАС

В Кремле положительно оценивают соглашение между Израилем и ХАМАС.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Положительно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что это первые хорошие новости из Газы за долгое время.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на деэскалацию конфликта.