RS: США через Украину хотят добиться своих геополитических целей в Чёрном море
- AP
«Американское руководство видит в вооружённом конфликте на Украине хорошую возможность добиться своих геополитических целей в Чёрном море», — говорится в публикации.
Как отметил автор статьи, Вашингтон на протяжении десятилетий пытается использовать любые возможности для реализации своих геополитических целей в этом регионе.
По данным издания, ранее представитель Госдепартамента Джеймс О'Брайен в ходе выступления в сенатском комитете заявил, что украинский конфликт стал «очень хорошей сделкой» для США.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Чёрное море полностью заблокировано для Украины из-за присутствия в нём российского флота.
Бывший американский дипломат Час Фриман высказал мнение, что Украина может потерять доступ к Чёрному морю после наступательных действий Вооружённых сил России.