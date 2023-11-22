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RS: США через Украину хотят добиться своих геополитических целей в Чёрном море

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Соединённые Штаты через украинский конфликт хотят добиться своих геополитических целей в Чёрном море, пишет издание Responsible Statecraft.
RS: США через Украину хотят добиться своих геополитических целей в Чёрном море
  • AP

«Американское руководство видит в вооружённом конфликте на Украине хорошую возможность добиться своих геополитических целей в Чёрном море», — говорится в публикации. 

Как отметил автор статьи, Вашингтон на протяжении десятилетий пытается использовать любые возможности для реализации своих геополитических целей в этом регионе.

По данным издания, ранее представитель Госдепартамента Джеймс О'Брайен в ходе выступления в сенатском комитете заявил, что украинский конфликт стал «очень хорошей сделкой» для США.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Чёрное море полностью заблокировано для Украины из-за присутствия в нём российского флота.

Бывший американский дипломат Час Фриман высказал мнение, что Украина может потерять доступ к Чёрному морю после наступательных действий Вооружённых сил России.

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