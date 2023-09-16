Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Чёрное море заблокировано для Украины

Чёрное море полностью заблокировано для Украины из-за присутствия в нём российского флота, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Чёрное море закрыто. Очень тяжёлая там ситуация, и Россия фактически блокирует любые перевозки», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Он отметил, что Киев лишился возможности экспортировать свои товары по морю, поэтому теперь Украина должна найти альтернативные решения для отправки продукции в другие страны.

По словам Соскина, соседние европейские страны, блокируя экспорт зерна, серьёзно ударили в спину украинским властям, к чему Киев был не готов.

«Украина оказалась в тяжелейшем положении. Я это называю «огненный мешок», — сказал он.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря, а также три быстроходных катера с десантными группами ВСУ.