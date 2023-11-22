Посол Джамали: Россия и Пакистан обсуждают запуск прямых рейсов
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Об этом посол сказал в интервью ТАСС.
Как рассказал Джамали, между Россией и Пакистаном были прямые рейсы, однако позже пакистанские авиакомпании столкнулись с рядом проблем в финансовой сфере, и прямые рейсы прекратились.
«Обе стороны поддерживают связь друг с другом и прорабатывают условия прямых рейсов», — поделился он.
Джамали также рассказал, что Россия и Пакистан в настоящий момент обсуждают долгосрочный контракт на поставку нефти.