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Посол Джамали: Россия и Пакистан обсуждают запуск прямых рейсов

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Пакистанский посол в Москве Мухаммад Халид Джамали рассказал, что Россия и Пакистан в настоящий момент работают над запуском прямых рейсов между двумя странами.
Посол Джамали: Россия и Пакистан обсуждают запуск прямых рейсов
  • Gettyimages.ru

Об этом посол сказал в интервью ТАСС.

Как рассказал Джамали, между Россией и Пакистаном были прямые рейсы, однако позже пакистанские авиакомпании столкнулись с рядом проблем в финансовой сфере, и прямые рейсы прекратились.

«Обе стороны поддерживают связь друг с другом и прорабатывают условия прямых рейсов», — поделился он.

Джамали также рассказал, что Россия и Пакистан в настоящий момент обсуждают долгосрочный контракт на поставку нефти.

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