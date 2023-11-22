Посол Джамали: Россия и Пакистан обсуждают запуск прямых рейсов

Пакистанский посол в Москве Мухаммад Халид Джамали рассказал, что Россия и Пакистан в настоящий момент работают над запуском прямых рейсов между двумя странами.

Об этом посол сказал в интервью ТАСС.

Как рассказал Джамали, между Россией и Пакистаном были прямые рейсы, однако позже пакистанские авиакомпании столкнулись с рядом проблем в финансовой сфере, и прямые рейсы прекратились.

«Обе стороны поддерживают связь друг с другом и прорабатывают условия прямых рейсов», — поделился он.

Джамали также рассказал, что Россия и Пакистан в настоящий момент обсуждают долгосрочный контракт на поставку нефти.