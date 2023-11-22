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Посол Джамали: Россия и Пакистан обсуждают долгосрочный нефтяной контракт

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Пакистанский посол в Москве Мухаммад Халид Джамали рассказал, что Россия и Пакистан в настоящий момент обсуждают долгосрочный контракт на поставку нефти.
Посол Джамали: Россия и Пакистан обсуждают долгосрочный нефтяной контракт
  • Gettyimages.ru
  • © Andrey Rudakov/Bloomberg

Об этом Джамали сказал в интервью РИА Новости.

«В настоящий момент идут переговоры по долгосрочному контракту на поставки нефти из России, как на правительственном уровне, так и на уровне частных компаний», — поделился он.

Посол уточнил, что стороны в настоящий момент обсуждают технические детали сделки, включая вопрос оплаты и объёмы поставок.

В мае министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан сообщал, что пакистанская сторона планирует закупать нефть из России за юани и пакистанские рупии на постоянной основе.

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов отмечал, что у Пакистана есть запрос на поставки российского СПГ, как оперативные, так и на перспективу.

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