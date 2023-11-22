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Компания OpenAI сообщила, что Сэм Альтман вернётся на пост гендиректора

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Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, сообщила, что Сэм Альтман вернётся на пост генерального директора.
Компания OpenAI сообщила, что Сэм Альтман вернётся на пост гендиректора
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что совет директоров компании будет изменён.

20 ноября появилась информация, что американский предприниматель и программист Сэм Альтман получил работу в Microsoft после увольнения из OpenAI.

Об уходе Альтмана с поста гендиректора OpenAI стало известно 17 ноября. В компании отметили, что он не был откровенен в общении с советом директоров — и это мешало ему выполнять обязанности.

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