Компания OpenAI сообщила, что Сэм Альтман вернётся на пост гендиректора

Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, сообщила, что Сэм Альтман вернётся на пост генерального директора.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что совет директоров компании будет изменён.

20 ноября появилась информация, что американский предприниматель и программист Сэм Альтман получил работу в Microsoft после увольнения из OpenAI.

Об уходе Альтмана с поста гендиректора OpenAI стало известно 17 ноября. В компании отметили, что он не был откровенен в общении с советом директоров — и это мешало ему выполнять обязанности.