Компания OpenAI сообщила, что Сэм Альтман вернётся на пост гендиректора
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Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что совет директоров компании будет изменён.
20 ноября появилась информация, что американский предприниматель и программист Сэм Альтман получил работу в Microsoft после увольнения из OpenAI.
Об уходе Альтмана с поста гендиректора OpenAI стало известно 17 ноября. В компании отметили, что он не был откровенен в общении с советом директоров — и это мешало ему выполнять обязанности.