Песков: Путин не планирует двусторонних бесед с участниками саммита G20

Президент России Владимир Путин не планирует двусторонних бесед по видео-конференц-связи с участниками виртуального саммита G20.

РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос. Ранее сообщалось, что Путин на G20 обсудит ситуацию в мировой экономике и финансах, климат и цифровизацию.