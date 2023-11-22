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Песков: Путин не планирует двусторонних бесед с участниками саммита G20

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Президент России Владимир Путин не планирует двусторонних бесед по видео-конференц-связи с участниками виртуального саммита G20.
Песков: Путин не планирует двусторонних бесед с участниками саммита G20
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Путин на G20 обсудит ситуацию в мировой экономике и финансах, климат и цифровизацию.

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