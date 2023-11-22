Песков: Путин не планирует двусторонних бесед с участниками саммита G20
Президент России Владимир Путин не планирует двусторонних бесед по видео-конференц-связи с участниками виртуального саммита G20.
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что Путин на G20 обсудит ситуацию в мировой экономике и финансах, климат и цифровизацию.
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