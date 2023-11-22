Ас-Сиси: Египет продолжит усилия для достижения решений между ХАМАС и Израилем
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Ас-Сиси написал в соцсетях, что Каир «продолжит усилия, чтобы достичь окончательных и устойчивых решений» по достижению мира
Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.
ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на деэскалацию конфликта.