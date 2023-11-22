РИА Новости: Байден лично участвовал в работе над сделкой Израиля с ХАМАС
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
«Президент был непосредственно и лично вовлечён в этот процесс. На всём его протяжении, буквально в почасовом режиме», — передаёт агентство.
Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.
ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.
Также сообщалось, что США рассчитывают на «полную паузу» в боях в Газе на границе Ливана с Израилем.