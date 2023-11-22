РИА Новости: Байден лично участвовал в работе над сделкой Израиля с ХАМАС

Президент США Джо Байден принимал «непосредственное и личное» участие в подготовке договорённостей Израиля с ХАМАС об освобождении десятков заложников, которые удерживаются в секторе Газа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Президент был непосредственно и лично вовлечён в этот процесс. На всём его протяжении, буквально в почасовом режиме», — передаёт агентство.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

Также сообщалось, что США рассчитывают на «полную паузу» в боях в Газе на границе Ливана с Израилем.