США рассчитывают на «полную паузу» в боях в Газе на границе Ливана с Израилем

США надеются, что договорённости Израиля с ХАМАС не только приведут к паузе в боевых действиях в секторе Газа, но и остановят перестрелки на границе Израиля с Ливаном.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного редставителя американской администрации.

При этом он отказался комментировать заявления израильских лидеров о намерении возобновить операцию в секторе Газа после реализации договорённостей об освобождении заложников из палестинского плена.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.