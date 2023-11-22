США рассчитывают на «полную паузу» в боях в Газе на границе Ливана с Израилем
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного редставителя американской администрации.
При этом он отказался комментировать заявления израильских лидеров о намерении возобновить операцию в секторе Газа после реализации договорённостей об освобождении заложников из палестинского плена.
Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.
ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.