RT в Telegram
Подпишись

США рассчитывают на «полную паузу» в боях в Газе на границе Ливана с Израилем

Короткая ссылка
США надеются, что договорённости Израиля с ХАМАС не только приведут к паузе в боевых действиях в секторе Газа, но и остановят перестрелки на границе Израиля с Ливаном.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного редставителя американской администрации.

При этом он отказался комментировать заявления израильских лидеров о намерении возобновить операцию в секторе Газа после реализации договорённостей об освобождении заложников из палестинского плена.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.

ХАМАС, в свою очередь, подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить