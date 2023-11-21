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Нетаньяху: Байден помог улучшить для Израиля условия по освобождению заложников

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Президент США Джо Байден помог улучшить для Израиля условия сделки по освобождению части удерживаемых в Газе заложников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Об этом сообщает ТАСС.

Нетаньяху также предупредил, что властям предстоит принять тяжёлое решение по сделке с ХАМАС об освобождении заложников.

На прошлой неделе президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля обсудили по телефону усилия по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.

Байден заявил, что стороны палестино-израильского конфликта очень близки к договорённостям об освобождении заложников. По его словам, стороны в течение недель активно работали по вопросу ситуации с заложниками.

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