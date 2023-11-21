Финляндия приняла несколько «отрицательных решений» в отношении мигрантов
«Были приняты индивидуальные решения. Решения были отрицательными», — сказал он Yle.
Это значит, что в делах этих просителей «нет оснований для международной защиты», пояснил он.
Одновременно с отрицательным решением принимается решение о депортации, пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию.
Власти Карелии ранее сообщили, что с 15 по 21 ноября были задержаны более 150 иностранцев с недействующими визами, которые направлялись на границу с Финляндией.