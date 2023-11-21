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Финляндия приняла несколько «отрицательных решений» в отношении мигрантов

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Финляндия уже приняла несколько отрицательных решений в отношении мигрантов, которые просят предоставить им убежище, сообщил глава отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинен.

«Были приняты индивидуальные решения. Решения были отрицательными», — сказал он Yle.

Это значит, что в делах этих просителей «нет оснований для международной защиты», пояснил он.

Одновременно с отрицательным решением принимается решение о депортации, пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию.

Власти Карелии ранее сообщили, что с 15 по 21 ноября были задержаны более 150 иностранцев с недействующими визами, которые направлялись на границу с Финляндией.

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