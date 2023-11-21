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Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России, но удалил и извинился

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Европарламент опубликовал утром карту с Крымом в составе России, но впоследствии удалил публикацию и извинился.
Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России, но удалил и извинился
  • РИА Новости

«Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим наши извинения за допущенную оплошность», — следует из заявления ЕП в X.

Ранее пользователи отметили, что Крым на карте указан в составе России.

Бывший министр финансов Украины и капитан ВСУ Владимир Омелян ранее заявил, что украинские военнослужащие не хотят погибать ради захвата Крыма и республик Донбасса.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

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