Европарламент опубликовал утром карту с Крымом в составе России, но впоследствии удалил публикацию и извинился.

«Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим наши извинения за допущенную оплошность», — следует из заявления ЕП в X.

Ранее пользователи отметили, что Крым на карте указан в составе России.

Бывший министр финансов Украины и капитан ВСУ Владимир Омелян ранее заявил, что украинские военнослужащие не хотят погибать ради захвата Крыма и республик Донбасса.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.