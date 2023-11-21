В Кремле назвали глупостью предложение Чехии ограничить передвижение дипломатов

В Кремле назвали очередной антироссийской глупостью предложение Чехии ограничить передвижение российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны.

«Не удивляйтесь ничему. Наверняка ещё что-нибудь придумают... Очередная глупость антироссийская, они пытаются чем-то нас ущемить... Это просто такое слепое желание каким-то образом досадить России», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Он добавил, что таким образом власти Чехии затрудняют работу дипломатов и отказываются от получения информации из первоисточника. По мнению Пескова, «большей глупости сложно представить для разумных политиков».

«У них очень много людей, которые, несмотря ни на что, нуждаются в консульских услугах для своих связей с Россией, они лишают этих людей этого права», — отметил он.

В заявлении главы МИД страны Яна Липавского говорилось, что власти Чехии выступают за введение ограничения на передвижение российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны.

В Чехии обеспокоены тем, что потенциальные «разведчики» в лице российских дипломатов могут свободно перемещаться по странам ЕС.