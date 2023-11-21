Yle: в Финляндии отклонили ужесточение ограничений на границе с Россией
- АГН «Москва»
Как сообщил финский телерадиоканал Yle со ссылкой на источник в канцелярии канцлера юстиции, при принятии этого решения Пуумалайнен руководствовался тем, что ужесточение ограничений исключило бы возможность подавать заявления о предоставлении убежища.
Рассмотрев представленный МВД проект, вице-канцлер юстиции заключил, что каких-либо правовых предпосылок для его дальнейшей подготовки нет.
Ранее стало известно о двух группах беженцев, прибывших на финский КПП «Салла» на границе с Россией.
Как писала газета Ilta-Sanomat, начальник финской пограничной службы Паси Костамоваара при этом допускает вариант с полным закрытием всей восточной границы с Россией.