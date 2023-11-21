Yle: в Финляндии отклонили ужесточение ограничений на границе с Россией

Предложение правительства Финляндии об ужесточении ограничений на границе с Россией отклонили. Соответствующее решение принял вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен.

Как сообщил финский телерадиоканал Yle со ссылкой на источник в канцелярии канцлера юстиции, при принятии этого решения Пуумалайнен руководствовался тем, что ужесточение ограничений исключило бы возможность подавать заявления о предоставлении убежища.

Рассмотрев представленный МВД проект, вице-канцлер юстиции заключил, что каких-либо правовых предпосылок для его дальнейшей подготовки нет.

Ранее стало известно о двух группах беженцев, прибывших на финский КПП «Салла» на границе с Россией.

Как писала газета Ilta-Sanomat, начальник финской пограничной службы Паси Костамоваара при этом допускает вариант с полным закрытием всей восточной границы с Россией.