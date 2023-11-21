RT в Telegram
Подпишись

Эрдоган: Анкара координирует с Катаром по обмену заложниками Израиля и ХАМАС

Короткая ссылка
Анкара находится в координации с Катаром по вопросу обмена заложниками между Израилем и ХАМАС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: Анкара координирует с Катаром по обмену заложниками Израиля и ХАМАС
  • AFP

«Переговоры... продолжаются. Наш МИД и Национальная разведывательная организация находятся в координации с Катаром по этому вопросу. Наши ожидания состоят в том, чтобы получить положительный результат», — цитирует его РИА Новости.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил о продвижении в переговорах по освобождению заложников из сектора Газа.

20 ноября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что говорить об оптимизме в вопросе обмена заложниками с ХАМАС пока рано

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить