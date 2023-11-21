Эрдоган: Анкара координирует с Катаром по обмену заложниками Израиля и ХАМАС

Анкара находится в координации с Катаром по вопросу обмена заложниками между Израилем и ХАМАС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Переговоры... продолжаются. Наш МИД и Национальная разведывательная организация находятся в координации с Катаром по этому вопросу. Наши ожидания состоят в том, чтобы получить положительный результат», — цитирует его РИА Новости.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил о продвижении в переговорах по освобождению заложников из сектора Газа.

20 ноября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что говорить об оптимизме в вопросе обмена заложниками с ХАМАС пока рано.