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Посол в Буэнос-Айресе Феоктистов назвал несостоявшейся отмену России в Аргентине

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Попытка недружественных России стран отменить её в Аргентине не состоялась. Такое мнение высказал посол Российской Федерации в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Посол в Буэнос-Айресе Феоктистов назвал несостоявшейся отмену России в Аргентине
  • РИА Новости

В статье для газеты Perfil посол отметил, что с началом СВО «информационно-пропагандистская кампания» против России вышла на качественно новый уровень и её отголоски докатились до Аргентины. Однако там эту тенденцию не поддержали.

«Пытаясь бойкотировать Россию, наши недоброжелатели не смогли отменить интерес к ней. Скорее, добились обратного эффекта. Свидетельство тому — увеличившееся количество культурно-образовательных мероприятий на площадке Русского дома в Буэнос-Айресе, а также изучающих русский язык аргентинцев», — приводятся слова дипломата на сайте посольства МИД России в Аргентине.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с победой на выборах главы государства в Аргентине.

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