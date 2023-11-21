Президент Ирана призвал БРИКС признать правительство Израиля террористическим
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По его словам, атаки ЦАХАЛ на больницы и религиозные объекты, а также убийства женщин и детей, врачей, медсестёр и журналистов являются актами терроризма.
«Необходимо признать террористическим израильский режим, а его армию — террористической организацией», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством в ходе выступления в турецком парламенте.
Саудовская Аравия призвала остановить экспорт оружия в Израиль.