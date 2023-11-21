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Президент Ирана призвал БРИКС признать правительство Израиля террористическим

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Президент Ирана Ибрагим Раиси призвал БРИКС в ходе экстренного заседания признать террористическим правительство и армию Израиля.
Президент Ирана призвал БРИКС признать правительство Израиля террористическим
  • Gettyimages.ru

По его словам, атаки ЦАХАЛ на больницы и религиозные объекты, а также убийства женщин и детей, врачей, медсестёр и журналистов являются актами терроризма.

«Необходимо признать террористическим израильский режим, а его армию — террористической организацией», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством в ходе выступления в турецком парламенте.

Саудовская Аравия призвала остановить экспорт оружия в Израиль.

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