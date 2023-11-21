Путин заявил, что важно не допустить расширения палестино-израильского конфликта
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на экстренном саммите БРИКС.
«Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств», — сказал он.
По его словам, необходимо пресечь возможность расширения географии конфликта, а вместе с этим сохранить в Ближневосточном регионе хрупкий межконфессиональный мир.
Ранее российский лидер заявил о необходимости объединённых усилий мира для разрешения палестино-израильского конфликта.