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Путин заявил, что важно не допустить расширения палестино-израильского конфликта

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Президент России Владимир Путин заявил, что важно не допустить расширения палестино-израильского конфликта.
Путин заявил, что важно не допустить расширения палестино-израильского конфликта
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на экстренном саммите БРИКС.

«Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств», — сказал он.

По его словам, необходимо пресечь возможность расширения географии конфликта, а вместе с этим сохранить в Ближневосточном регионе хрупкий межконфессиональный мир.

Ранее российский лидер заявил о необходимости объединённых усилий мира для разрешения палестино-израильского конфликта.

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