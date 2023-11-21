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В Азербайджане заявили о готовности к переговорам с Арменией по мирному договору

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Азербайджан готов к прямым двусторонним переговорам с Арменией по мирному договору. Об этом сообщили в МИД республики.
В Азербайджане заявили о готовности к переговорам с Арменией по мирному договору
  • РИА Новости

Дипломаты отметили, что застой в переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе.

«Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорого завершения работы над мирным договором», — говорится в заявлении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что Армения должна искать свою безопасность не за тысячи километров, а в сотрудничестве с соседями.

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