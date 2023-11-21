Лавров: Россия выступает против терроризма в любых проявлениях
В ходе обсуждения ситуации в секторе Газа с рядом глав МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) он отметил, что с терроризмом необходимо бороться с помощью методов, которые не принимают форму коллективного наказания и не вступают в противоречия.
Лавров подчеркнул, что способы противодействия терроризму не должны нарушать международное государственное право.
Ранее сообщалось, что министр обсудит с рядом глав МИД ЛАГ и ОИС ситуацию вокруг Газы.