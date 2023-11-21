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Лавров: Россия выступает против терроризма в любых проявлениях

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Россия осуждает терроризм в любых его проявлениях без исключения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом он добавил, что борьба с терроризмом не должна нарушать международное государственное право.

В ходе обсуждения ситуации в секторе Газа с рядом глав МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) он отметил, что с терроризмом необходимо бороться с помощью методов, которые не принимают форму коллективного наказания и не вступают в противоречия.

Лавров подчеркнул, что способы противодействия терроризму не должны нарушать международное государственное право.

Ранее сообщалось, что министр обсудит с рядом глав МИД ЛАГ и ОИС ситуацию вокруг Газы.

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